Mortensen viverá Freud nos cinemas O austríaco Christoph Waltz, vencedor do Oscar por seu papel em Bastardos Inglórios, não aceitou o convite para interpretar Sigmund Freud na nova produção sobre o pai da psicanálise. O papel ficará com o americano Viggo Mortensen. Segundo a agência APA, o filme, que será dirigido pelo canadense David Cronenberg, The Talking Cure, narra um triângulo amoroso entre Freud, seu discípulo Carl Jung e uma jovem com problemas psicológicos, que será interpretada por Keira Knightley. Mortensen, que ficou conhecido por sua participação em Senhor dos Anéis, já trabalhou com Cronenberg em Uma História de Violência. / Efe