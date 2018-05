Morte e culpa no pavilhão da Alemanha A obra do alemão Christoph Schlingensief (1960-2010) promove o deslocamento do espectador ao apresentar, no Pavilhão Alemanha, a recriação do interior de uma igreja. A Church of Fear é um trabalho de 2008 em que Schlingensief expõe sua experiência pessoal de embate com uma doença e a proximidade da morte. Entre bancos de igreja, vitrais e um altar, o público se vê imerso num ambiente em que estão projeções de vídeos e há até um monólogo do artista (que, em 2007, montou a ópera Navio Fantasma, no Teatro Amazonas, em Manaus) repleto de culpa e medo.