Morte de 'Rei do Rock' completa hoje 30 anos Hoje completam-se 30 anos da morte do ?rei do rock? Elvis Presley. Para os fãs, porém, o astro continua vivo. Suas canções estão por todas as partes fazendo novos seguidores e consolando os antigos. Os negócios também vão bem, vendendo muito no mundo inteiro. O ?mito? que morreu no dia 16 de agosto de 1977 ficou conhecido por sua revolução sonora com canções originais para o seu tempo, como ?It''''s Now or Never?, ?In the Ghetto?,?Love me Tender?e ?Suspicious Minds?. Elvis foi ídolo mesmo entre os ídolos: quando os Beatles viajaram aos Estados Unidos, só quiseram conhecê-lo. Nas palavras de John Lennon, ?antes de Elvis não houve nada?. Seu envolvimento com drogas, desilusão com a vida e despedida prematura também fizeram parte da sua história. As informações são do Jornal da Tarde