Morte de Natalie Wood foi acidente A nova investigação sobre a morte da atriz Natalie Wood confirmou a tese de que se tratou de um acidente, informou o jornal Los Angeles Times. À época de sua morte, em 1981, as autoridades alegavam que se tratava de um afogamento. O caso de Wood foi retomado em novembro de 2011. A polícia de Los Angeles decidiu investigar o suposto acidente com a protagonista de West Side Story, depois de alguns informantes fornecerem pistas de que se trataria de um homicídio. O corpo da atriz foi encontrado flutuando no Pacífico, em 29 de novembro de 1981, Ela tinha 43 anos e aparentemente tinha bebido antes de entrar no mar. / EFE