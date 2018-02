Morte de Hebe vira assunto mais comentado no Twitter Brasil A morte da apresentadora Hebe Camargo se tornou o assunto mais comentado no Twitter Brasil na tarde deste sábado, 29. Logo após a confirmação da notícia, hashtags como #LutoHebe, #HebeGracinhaSaudades e #RIPHebe espalharam-se pela rede social. Hebe morreu aos 83 anos, após sofrer uma parada cardíaca em sua casa, no Morumbi, em São Paulo (SP). Ela estava com 83 anos e lutava contra um câncer no peritônio.