Morte da atriz Ariclê Perez choca amigos Amigos que trabalharam com a atriz Ariclê Perez ficaram chocados com a morte da atriz, neste domingo. Ela caiu da janela do seu apartamento, no 10º andar de um edifício no bairro de Higienópolis, no centro de São Paulo. Aos 62 anos, Ariclê Perez havia acabado de interpretar a mãe do presidente Juscelino Kubitschek, dona Júlia, na segunda parte da minissérie JK. O ator José Wilker, que interpretou Juscelino, estava em Brasila quando soube à noite da morte da colega. "A gente nunca está preparado para receber uma notícia dessas", disse ele, que conhecia a atriz havia 35 anos. "A última vez que a vi foi quando gravamos nossa última cena da série, justamente quando ela morria, no papel de dona Júlia. Foi uma cena de olhares profundos, de muita emoção." Há pouco tempo, Wilker lhe dera de presente um livro de crônicas, Como Deixar um Relógio Emocionado, que ela disse ter adorado e escolhido uma personagem para um dia levar ao palco. "Ela estava feliz, tinha planos. Não entendo", afirmou o ator. A dramaturga e escritora Maria Adelaide Amaral, que assinou o roteiro da minissérie JK com Alcides Nogueira, era amiga da atriz. Ficou chocada com a notícia da morte. "Não tenho o que falar. Me desculpe. Não consigo falar. Estou ferida de morte", disse, emocionada. A diretora e atriz Bibi Ferreira, amiga de Ariclê, mostrou-se surpresa. "Encontrei Ariclê em fevereiro, ela foi à minha peça (Bibi in Concert 3). Estava alegre." As duas trabalharam em Piaf, na década de 80. Ariclê fazia o papel de Marlene Dietrich. Em 2002, fez Criador e Criatura - O Encontro de Machado e Capitu, também com direção de Bibi.