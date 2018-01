Morrissey retoma turnê depois de ter desmaiado no palco

Morrisey se apresentou no Royal Albert Hall de Londres na terça-feira, e brincou sobre seu mal-estar recente.

O cantor de 50 anos foi levado para um hospital de Swindon depois de sofrer dificuldades respiratórias e cair no chão em meio a um show na cidade, que fica no sul da Inglaterra. Ele passou a noite no hospital como medida de precaução.

A BBC divulgou que, de volta ao palco em Londres, Morrissey fingiu desmaiar de novo antes de ficar de pé de um salto, dizendo: "Obrigado, Swindon!."

O taciturno artista falou brevemente sobre seu desmaio, segundo a BBC, dizendo à plateia lotada: "O médico disse que eu não deveria sorrir. Eu lhe disse que eu não sorrio."

Morrissey cancelou vários shows este ano por problemas de saúde, com o próprio show no Royal Albert Hall remarcado para maio.

A turnê de Morrissey deve seguir pela Europa no próximo mês, com shows na Holanda, França, Bélgica, Alemanha e Irlanda. Ele vai se apresentar nos EUA em dezembro.

The Smiths ganhou fama nos anos 1980 com suas canções melancólicas e irônicas, e emplacou uma série de hits, como "What Difference Does it Make" e "Heaven Knows I'm Miserable Now," antes de se separar em 1988.