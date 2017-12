Morrissey fará três shows no Brasil Pouco mais de um ano depois de fazer sua última aparição no País, Morrissey anunciou ontem (13) que fará novas apresentações em três cidades brasileiras. Os shows serão em São Paulo (dia 30 de julho, no Credicard Hall); Brasília (2 de agosto, na Arena Brasília do Shopping Iguatemi); e Rio de Janeiro (4 de agosto, no Citibank Hall). Os ingressos para SP e RJ começam a ser vendidos nesta sexta (14), a partir das 16 h, nas bilheterias oficiais (www.ticketsforfun.com.br) e pelo telefone 4003-5588.