MORREU ONTEM NO RIO, AOS 88 ANOS, A ATRIZ LÍDIA MATTOS Morreu ontem a atriz Lídia Mattos (foto), aos 88 anos, vítima de uma pneumonia. A atriz estava internada no Hospital Espanhol, no centro do Rio, com quadro de trombose. Lídia chegou a ser internada no fim do ano, mas voltou para casa após alta médica.