Morrem Gladys Horton e Louvin O cantor Gladys Horton, que cofundou o grupo The Marvelettes, da gravadora Motown, e cantou sucessos como Please Mr. Postman (1961), morreu na quarta-feira, em Los Angeles, aos 66 anos. Ele sofreu derrame, segundo seu filho, Vaughn Thornton. Gladys fez parte do Marvelettes até 1965. Também anteontem, morreu nos EUA, em Wartrace, no Estado do Tennessee, o cantor country Charlie Louvin, que gravou vários sucessos trazendo influências gospel para seu estilo. Ele estava com 83 anos e sofria de câncer no pâncreas. Membro do Hall da Fama da Música Country desde 2001, ficou famoso no duo Irmãos Louvin, na década de 1950. / AP e REUTERS