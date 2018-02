Morrem Aldredge e Linda Christian O ator norte-americano Tom Aldredge, vencedor do prêmio Emmy e que trabalhou na série The Sopranos, morreu na sexta-feira, em Tampa, na Flórida, aos 83 anos. A causa da morte foi linfoma. Aldredge teve uma carreira de cinco décadas de atuação nos palcos e nas telas. Entre os destaques de sua trajetória estão participações nos musicais de Stephen Sondheim para a Broadway, Into the Woods e Passion. Também morreu na sexta, aos 87 anos, a atriz americana Linda Christian, estrela em Hollywood nos anos 1940 e 50. Vítima de câncer, Linda participou do último filme da série Tarzan e foi casada com o ator Tyrone Power. / NYT