Morre Yvan Delponte, o verdadeiro papai Smurf O verdadeiro papai Smurf, o cartunista Yvan Delponte, morreu na terça-feira, 6, em Bruxelas, aos 78 anos. O desenhista belga, que criou os Smurfs ao lado do cartunista Peter Culliford, o Peyo, também ficou famoso por seu trabalho nas histórias em quadrinhos Spirou, entre 1955 e 1968. Delponte esteve à frente do fenômeno dos Smurfs, que completa 25 anos. O desenho animado reúne um simpático grupo de homenzinhos azuis que vivem na natureza em casinhas de cogumelo. A única exceção é o Papai Smurf, líder do grupo, que usa um gorrinho vermelho. Há também o malvado mago Gargamel, sempre acompanhado de seu gatinho Cruel.