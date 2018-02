Morre viúva do poeta T.S. Eliot A viúva e administradora dos bens literários do poeta Thomas Stearns Eliot (1888-1965), Valerie Eliot, de 86 anos, morreu na sexta-feira, em sua casa, em Londres, em consequência de uma breve enfermidade. As informações são da associação que gere o legado do Prêmio Nobel, que ele ganhou em 1948 por obras como clássico The Waste Land, de 1922, além de The Hollow Men e Four Quartets. Valerie Fletcher (nome de solteira) já admirava Eliot desde jovem e chegou a ser secretária dele na editora britânica Faber & Faber. Apesar dos 40 anos de diferença de idade, casaram-se em 1957, dez anos após a morte da ex-mulher dele. / EFE