MORRE VETERANO DOS FILMES DE FORD Harry Carrey Jr. levava o nome do pai, um célebre ator fordiano, e como ele integrou o elenco de grandes filmes de John Ford. O Céu Mandou Alguém, Legião Invencível, Caravana deBravos, Rastros de Ódio. Em 1994, lembrou a experiência em seu livro de memórias - Company of Heroes - My Life in the John Ford Stock Company. Harry Carey Jr. morreu na quinta-feira, aos 91 anos. O anúncio foi feito por sua irmã Melinda, que disse que ele se foi pacificamente, como sempre viveu. Harry Carey Jr. foi oficial da Marinha e começou a trabalhar com Ford em seus documentários de guerra. Fez também Gremlins e De Volta para o Futuro 3.