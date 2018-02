Maria von Trapp, integrante de uma família austríaca que ficou famosa ao ser retratada no filme A Noviça Rebelde, morreu na quinta-feira, em Vermont, aos 99 anos. Apenas no sábado seu meio irmão Johannes von Trapp confirmou a morte. Maria era uma das sete crianças do capitão naval Georg von Trapp, que excursionava com a família musical e se estabeleceu em Vermont, fugindo do nazismo, em 1938. Ela morreu de causas naturais.