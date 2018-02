Morre um dos gigantes do design italiano Ettore Sottsass

Um dos grandes nomes do design italiano, o arquiteto Ettore Sttsass morreu a manhã desta segunda-feira, em Milão, aos 90 anos, segundo informa a imprensa italiana. Ele estava em sua casa e foi vítima de uma insuficiência cardíaca decorrente de uma gripe. No início do mês foi inaugurada em Trieste uma mostra retrospectiva de suas criações em comemoração ao seu aniversário de 90 anos ocorrido em 14 de setembro. Com 130 obras, a mostra Queria Saber Por quê ficará em cartaz até 2 de março. Nascido na cidade de Innsbruck, na Áustria, em 1917, estudou arquitetura em Turin e abriu seu primeiro estúdio em Milão em 1947. Apesar da idade continuava na ativa. Conselheiro de desenho para a Olivetti, entre 1958 e 1980, criou a famosa Valentina, uma máquina de escrever portátil vermelha, que virou um ícone do movimento pop nos anos 70. Também criou uma dezena de objetos para o grupo italiano de acessórios de cozinha Alessi. O corpo de Sttsass será cremado na quinta-feira, sem funeral religioso, conforme seu desejo.