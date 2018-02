Morre último The Platters Herb Reed, o último remanescente da formação original do grupo The Platters, morreu na segunda-feira, aos 83 anos, em Boston, onde morava. Banda que ganhou estrelado após o hit Only You, tinha Reed como baixista e como manager. O músico fundou o The Platters em 1952 e tocou baixo nas quatro músicas que chegaram ao topo das paradas: The Great Pretender, My Prayer, Twilight Time e Smoke Gets in Your Eyes. O Platters entrou para o Hall da Fama do Rock and Roll em 1990 e Reed foi o único membro a tocar em todas as quase 400 gravações da banda. Ele continuou a viajar com o grupo, fazendo cerca de 200 shows por ano até 2011. / AP