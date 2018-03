Morre Ulrich Muehe, astro de filme alemão sobre a Stasi O ator alemão Ulrich Muehe, conhecido internacionalmente pelo papel contundente de um agente da polícia secreta da Alemanha Oriental (a Stasi) no drama premiado com o Oscar "A Vida dos Outros", morreu aos 54 anos. A informação foi divulgada por sua família nesta quarta-feira. Muehe, que cresceu no ex-Estado comunista e teve o início de sua carreira prejudicado por informantes da Stasi, revelou a jornais alemães este mês estar sofrendo de câncer do estômago. Ele era veterano do teatro alemão e atuou em mais de 30 filmes alemães e estrangeiros, mas será lembrado no resto do mundo pelo papel de Gerd Wiesler, o agente calvo da Stasi no filme que recebeu o Oscar de melhor filme em língua estrangeira em fevereiro deste ano. No drama ambientado em Berlim oriental cinco anos antes da queda do Muro de Berlim, o personagem de Muehe é instruído por seus superiores na Stasi a espionar um dramaturgo de sucesso que se desentendeu com o Partido Comunista. Ele se instala no sótão do prédio do autor, grampeando seu telefone e seu apartamento. Mas, depois de passar semanas ouvindo o que se passa no cotidiano do escritor, acaba se solidarizando com ele. Wiesler, que começa como agente da Stasi frio e resoluto, acaba passando por uma transformação moral e ocultando as atividades políticas subversivas do dramaturgo. No ano passado, depois de receber seu troféu "Lola" de melhor ator em Berlim, Muehe disse à Reuters: "Foram precisos alguns anos para que alguém conseguisse encontrar uma maneira inteligente de mostrar um sistema que manteve 17 milhões de pessoas trancadas e oprimidas". Nascido em Grimma, perto de Leipzig, Muehe disse que sua experiência de vida sob o governo comunista o ajudou a compor o personagem trágico de Wiesler. Muehe deixa sua mulher, a atriz Susanne Lothar, e cinco filhos de três casamentos.