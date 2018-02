Morre Steve Forrest, ator da série S.W.A.T. O ator norte-americano Steve Forrest, mais conhecido por sua atuação na série de TV S.W.A.T entre 1975 e 1976, morreu aos 87 anos em Thousand Oaks, Califórnia. Forrest apareceu em 1954 no filme Prisioneiro de Guerra. Em Flaming Star, de 1960, ele atuava ao lado de Elvis Presley. De acordo com a família, que lançou um comunicado, Forrest morreu no dia 18. A causa da morte não foi informada. / REUTERS