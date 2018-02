Morre símbolo sexual Lisa Blount Lisa Blount, atriz do clássico dos anos 80 A Força do Destino, foi encontrada morta em sua residência em Little Rock, Arkansas, na quarta-feira. De acordo com a The Hollywood Reporter, não foi identificado indício de violência física e acredita-se que ela tenha morrido na segunda-feira. A atriz de 53 anos foi indicada para o Globo de Ouro por A Força do Destino e alcançou o auge como símbolo sexual após Gigolô Americano, quando contracenou com Richard Gere. Como produtora, ganhou o Oscar de melhor curta por The Accountant ao lado de seu marido, Roy McKinnon, diretor e protagonista. Recentemente, atuou no piloto da série Outlaw Country para a Fox. / EFE