Morre saxofonista Clarence Clemons O saxofonista norte-americano Clarence Clemons, integrante da E Street Band, grupo que acompanha Bruce Springsteen, morreu na noite de anteontem, aos 69 anos. Ele estava internado em um hospital da Flórida desde que sofreu um derrame cerebral no último dia 12. A morte de Clemons foi anunciada "com arrasadora tristeza" no site oficial de Springsteen. Apelidado de "Big Man" (Grande Homem), o saxofonista nasceu no dia 11 de janeiro de 1942 em Norfolk, no Estado de Virgínia, e entrou para a E Street Band em 1972. Clemons participou da gravação de doze discos de Springsteen, além de ter lançado diversos álbuns solo.