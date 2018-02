Morre roteirista de 'Um dia de cão' O roteirista norte-americano Frank Pierson, ganhador do Oscar pelo roteiro do filme Um Dia de Cão, morreu na segunda feira. Ele tinha 87 anos. O sindicato dos roteiristas dos Estados Unidos, do qual Pierson foi presidente por 17 anos, divulgou que ele morreu de causas naturais, em Los Angeles, no Centro Médico Cedars-Sinai.