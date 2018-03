Morre Rosel Zech, de Veronika Voss Rosel Zech, a atriz alemã do filme O Desespero de Veronika Voss (1982), dirigido por Fassbinder, morreu no domingo, aos 69 anos, de câncer. Nascida Roselie Helga Lina Zech em Berlim, em 7 de julho de 1942, a atriz começou no teatro, em peças do diretor Peter Zadek, de quem foi amante. Fassbinder a escalou para um pequeno papel em Lola (1981), mas foi como Veronika Voss, atriz decadente viciada em morfina na Alemanha do pós-guerra, que ficou conhecida, atuando depois ao lado de k.d. lang no filme Um Amor Diferente (Salmonberries, 1991), no qual faz uma bibliotecária alemã no Alasca pela qual a cantora nutre afeto. / N.Y.T.