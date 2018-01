Morre Richie, expert em Japão Especialista em cinema japonês, o crítico norte-americano Donald Richie morreu ontem, aos 88 anos, em Tóquio, onde vivia desde 1947, época da ocupação estadunidense no país. Não foram fornecidos detalhes sobre sua morte. Richie, que foi curador de filmes no Museu de Arte Moderna (MoMA) de Nova York, escreveu livros e artigos sobre a cultura do Japão durante sua trajetória. Era colaborador do jornal The Japan Times, no qual trabalhou por mais de 50 anos. As obras dos cineastas japoneses Yasujiro Ozu e Akira Kurosawa foram seus principais objetos de trabalho, mas Richie também escreveu guias de viagem no Japão. / AP