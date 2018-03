MORRE RICHARD RODNEY BENNETT O compositor, pianista e arranjador britânico Richard Rodney Bennett, que concorreu três vezes ao Oscar, morreu aos 76 anos em Nova York. Sua editora, a Novello & Co., disse em comunicado que Bennett faleceu no dia 24 depois de uma breve doença. Ele foi indicado para o Oscar pelas composições Far From the Madding Crowd, em 1967, Nicholas and Alexandra, em 1971, e Murder on the Orient Express, em 1974. Bennett foi aluno de Pierre Boulez entre 1957 e 1958. Como pianista, ele se apresentou com a cantora Claire Martin e gravou músicas com George Gershwin, Jerome Kern e Harold Arlen. / AP