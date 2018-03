Morre Reinaldo Maia, ator e dramaturgo do grupo Folias

Morreu nesta sexta, 17, o ator e dramaturgo Reinado Maia, de 57 anos, um dos fundadores do grupo Folias. Maia sentiu-se mal às 9 horas, em sua casa, e foi para a Santa Casa. A internação foi comunicada pelo hospital à Funarte, onde Maia trabalhava desde 1988. Seu corpo será velado no Galpão do Folias (Rua Ana Cintra, 213, ao lado do metrô Santa Cecília, região central de São Paulo - tel: 3361-2223) a partir das 20 horas. O enterro está previsto para sábado, 18, em Ibitinga, cidade onde ele nasceu; horário ainda não foi informado .

Natural de Ibitinga, Maia formou-se em Filosofia pela USP. Como autor, tem dezenas de peças encenadas, entre criações originais, como Babilônia e Follias Fellinianas, e adaptações, como Oresteia. Maia é ainda autor de sete livros, entre eles Brecht Visto da Rua e O Ator Criador. Como ator, brilhou no papel de um comunista em El Día Que Me Quieras, dirigida por Marco Antonio Rodrigues, um de seus principais parceiros na arte. Maia é autor da peça Novos Velhos Dias em cartaz no Teatro da Vila e ensaiava um solo. Deixa mulher e uma filha de 7 anos.