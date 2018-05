Morre Ravel, da dupla Dom e Ravel O cantor Eduardo Gomes de Farias, o Ravel, da dupla Dom e Ravel, morreu anteontem, aos 64 anos, em São Paulo. Segundo familiares, Ravel sofreu um ataque cardíaco fulminante quando tomava banho em casa. Os irmãos Eustáquio Gomes de Farias (Dom) e Ravel nasceram em Itaiçaba, no Ceará, e mudaram-se ainda pequenos para São Paulo, na década de 1950. A dupla lançou seu primeiro LP em 1969, Terra Boa, e fez muito sucesso nos anos 1970 com temas ufanistas, como Eu Te Amo, Meu Brasil, gravado pelo conjunto Os Incríveis. Entre outros sucessos, estão Animais Irracionais, Só o Amor Constrói e Obrigado ao Homem do Campo. Dom morreu em 2000.