Morre Raul Hilberg, pioneiro no estudo do Holocausto Raul Hilberg, que dedicou mais de meio século ao estudo do Holocausto, morreu aos 81 anos, informou a Universidade de Vermont (EUA) na terça-feira. Judeu nascido em Viena, Hilberg ficou conhecido especialmente graças ao gigantesco estudo "A Destruição dos Judeus Europeus", que descrevia como a Alemanha nazista construiu e operou a máquina de matar mais letal da história, que assassinou 6 milhões de judeus. Quando começou sua pesquisa, logo após a Segunda Guerra Mundial, Hilberg era um dos poucos a se dedicarem com tanta paixão a esse tema. "Na comunidade judaica, o tópico era quase um tabu também", disse Hilberg em 2004 à Reuters. "Fui adiante com meu trabalho a partir do final de 1948, quase, eu diria, como um protesto contra o silêncio." A primeira versão do livro dele saiu em 1961, abordando em detalhes desde as raízes do anti-semitismo na Alemanha até as minúcias burocráticas do sistema de campos de concentração. Ele prosseguiu suas pesquisas nos vastos arquivos do Holocausto, mergulhando no que ele descreveu como "um gigantesco quebra-cabeças" que acabaria levando à ampliadíssima terceira edição, em 2003. Hilberg, que não era fumante, morreu no sábado de câncer de pulmão em Williston, Vermont. (Por Adam Tanner)