Morre produtora de homem-aranha A produtora Laura Ziskin morreu anteontem, nos Estados Unidos, aos 61 anos, em decorrência de um câncer. A informação foi divulgada ontem pela revista The Hollywood Reporter. Ziskin ganhou reconhecimento pelas produções dos filmes Uma Linda Mulher e Homem-Aranha, além de ter sido a primeira mulher a atuar como produtora televisiva da cerimônia do Oscar, em 2002. No ano de 2007, ela voltou a ser encarregada da produção do maio prêmio de cinema norte-americano. Desde 1994 ela era presidente da Fox 2000 Pictures, responsável por filmes como Clube da Luta. Há cerca de sete anos, Ziskin fora diagnosticada com câncer de mama. / EFE