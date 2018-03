Morre produtor de crônicas de Narnia Perry Moore, que foi produtor executivo da série As Crônicas de Narnia (baseadas nos romances de C.S. Lewis) e autor do livro Hero, sobre um super-herói gay (Thom Creed, que ganha poderes ao mesmo tempo que descobre sua orientação sexual), morreu na quinta-feira após ser encontrado sem consciência em seu apartamento no Greenwich Village, em Nova York. Ele tinha 39 anos. A polícia encomendou perícia no corpo, mas não suspeita de crime. A série As Crônicas de Narnia faturou cerca de US$ 1,5 bilhão ao redor do mundo. Moore também fez um livro ilustrado sobre as aventuras de Narnia que ficou semanas na lista dos mais vendidos do NYT. / NYT