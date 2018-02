Morre prestigiado coadjuvante inglês

Ele era um daqueles atores que todo mundo conhece, mas de quem não se sabe o nome. O inglês Simon MacCorkindale morreu na quinta-feira, de câncer no cólon, numa clínica de Londres. O anúncio foi feito somente ontem pela família. MacCorkindale tinha 58 anos e desenvolveu extensa atividade no teatro, no cinema e na televisão. Apareceu em filmes como Morte no Nilo e Tubarão 3 e estrelou a série Manimal, nos EUA, mas ela durou apenas oito episódios nos anos 1980 e não chegou a contribuir para sua popularidade.Ele foi Macbeth no palco, em Ludlow, e fez o Capitão Von Trapp na versão para TV de A Noviça Rebelde, no ano passado.