Morre poeta e professor Antonio Medina aos 72 Professor aposentado do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da USP na área de Língua e Literatura Grega, Antonio Medina Rodrigues morreu no domingo (12), aos 72 anos. Além de seguir carreira acadêmica, foi poeta, ensaísta e crítico literário - tendo colaborado com veículos como o jornal "O Estado de S.Paulo" e "Folha de S. Paulo". Medina escreveu obras como As Utopias Gregas (Brasiliense), Ideias (Experimento), Canto do Destino e Outros Cantos (Iluminuras), e traduziu, entre outros, As Aves e Lisístrata (34), de Aristófanes.