Morre pioneira da Magnum A norte-americana Eve Arnold, primeira mulher a ingressar na agência fotográfica Magnum, morreu aos 99 anos, enquanto dormia em uma casa de repouso em Londres. Fotógrafa pioneira, Eve Arnold era especializada em ensaios jornalísticos e ficou especialmente conhecida por seus flagrantes da vida de Marilyn Monroe. Ambas estabeleceram uma relação de amizade que foi interrompida com a morte de Marilyn. Além da atriz,Eve também fez fama com seus retratos de outras personalidade, como a rainha Elizabeth II e Jacqueline Kennedy. Eve continuava trabalhando e colaborava com jornais como The Sunday Times. / EFE