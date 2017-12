Morre piloto dos EUA que jogou bomba de Hiroshima Paul Tibbets, o piloto do avião norte-americano que jogou a primeira bomba atômica sobre o Japão, em 6 de agosto de 1945, morreu nesta quinta-feira aos 92 anos, informou um jornal. Tibbets, que morreu em sua casa em Columbus, Ohio, sofreu derrames e estava sofrendo de insuficiência cardíaca, afirmou a edição online do Columbus Dispatch. Piloto experiente que voou sobre a Alemanha durante a Segunda Guerra Mundial, Tibbets era um coronel de 30 anos no comando do Enola Gay, um super B-29 que recebeu o nome por causa da mãe dele. Depois de um vôo de seis horas rumo ao Japão, a tripulação de Tibbets despejou a bomba, com codinome "Garotinho", sobre Hiroshima às 8h15, no horário local. "Se Dante estivesse conosco no vôo ele ficaria apavorado", disse Tibbets mais tarde. "A cidade que vimos tão claramente à luz do sol alguns minutos antes era agora uma feia mancha. Ela tinha desaparecido completamente sob esse terrível cobertor de fumaça e fogo." A bomba matou instantaneamente cerca de 78 mil pessoas. Até o fim de 1945 o número de mortos chegou a 140 mil em uma população estimada em 350.000. Três dias depois, os EUA despejaram uma bomba chamada "Homem Gordo" em Nagasaki. O Japão se rendeu em 15 de agosto de 1945, encerrando a Segunda Guerra Mundial. Tibbets disse em entrevista que não se arrependia da decisão de jogar a bomba. Ele se tornou general de brigada antes de deixar o corpo militar, em 1966. Mais tarde ele se tornou presidente da Executive Jet Aviation, uma empresa de serviço de táxi aéreo, de acordo com a reportagem do jornal. (Texto de Andrew Stern)