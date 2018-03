Morre Peter Graves, astro da série 'Missão Impossível' Peter Graves morreu aos 84 anos, anunciou a polícia de Pacifif Palisades, no Estado norte-americano da Califórnia. Somente a autópsia poderá confirmar se ele morreu realmente ontem, pois Graves foi encontrado em casa sem sinais aparentes de violência. O ator, que morava sozinho, pode ter morrido de causas naturais. Embora tenha participado de mais de 120 filmes desde 1942, Peter Graves ficou famoso na TV, por sua participação no seriado "Missão Impossível", que ganhou nova versão (recente, para cinema) com Tom Cruise.