Morre Peter Graves, astro da série cult ''Missão Impossível'' Peter Graves morreu ontem aos 84 anos, anunciou a polícia de Pacifif Palisades, na Califórnia. Somente a autópsia poderá confirmar se ele morreu realmente ontem, pois Graves foi encontrado em casa, sem sinais aparentes de violência. O ator, que morava sozinho, pode ter morrido de causas naturais. Embora tenha participado de mais de 120 filmes desde 1942, Peter Graves ficou famoso na TV, por sua participação no seriado Missão Impossível, que ganhou nova versão (recente, para cinema) com Tom Cruise. Irmão do também ator James Arness, ele chegou a dirigir episódios da série protagonizada por ele, Gunsmoke. Dirigiu também para Missão Impossível, mas o que o imortalizou não foram as experiências na direção e, sim, o papel de James Phelps. Quando Peter Graves surgia na telinha ao som do tema de Lalo Shifrin, os telespectadores sabiam que ia começar mais uma aventura da equipe mais high tech - e disfarçada - de espiões da televisão.