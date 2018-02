MORRE PETER BANKS, FUNDADOR DO GRUPO YES

"É com grande tristeza que reportamos a morte de Peter Banks", disse um post em seu site oficial. "Ele morreu em sua casa em Londres no dia 8 de março de 2013. Obrigado por toda a música, Peter. Descanse em paz!". O ex-integrante da banda, Billy Sherwood, também lamentou a morte em seu site.

Peter Banks, além de fundador, criou o nome da banda e o famoso logotipo do grupo. Mas, antes mesmo de lançarem o segundo álbum, Banks deixou o grupo para formar a banda Flash, que gravou três discos. Depois, ele integrou ainda Zox & the Radar Boys (que tinha na bateria um garoto iniciante chamado Phil Collins). Collins e o guitarrista Steve Hackett participariam do disco solo de Banks em 1973, The Two Sides of Peter Banks.

A atual formação do grupo Yes excursiona pelo Brasil em maio. A banda se apresenta no HSBC Brasil, em São Paulo, no dia 24 de maio. Depois, o grupo faz show no Rio de Janeiro, no dia 25, no Circo Voador. A última vez que Banks tocou com os antigos colegas foi em 1991, quando houve uma breve reunião para um concerto em Los Angeles, e esteve também por trás do projeto do disco comemorativo Something's Coming: The BBC Recordings 1969-1970.

Steve Hacket também lamentou sua perda, chamando-o de "grande parceiro e grande guitarrista". E acrescentou: "Doces lembranças de assistir ao Yes no Marquee pela primeira vez". Ontem, não tinham sido divulgadas informações sobre a causa da morte e sobre o velório e enterro.