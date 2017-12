Morre Paul Norris, criador Aquaman e autor de Brick Bradford

O desenhista americano Paul Norris morreu na terça-feira, aos 93 anos, em Nova York. Norris foi o criador do personagem Aquaman, para a DC Comics, e durante décadas desenhou a tira em quadrinhos de Brick Bradford, um herói de ficção científica hoje pouco lembrado no Brasil. Aquaman, um concorrente direto de Namor, o Príncipe Submarino, da Timely (depois Marvel) Comics, surgiu na revista More Fun Comics, da DC Comics, em 1941, a partir de textos de Mort Weisinger. Durante algum tempo, Norris desenhou das aventuras de Flash Gordon, Jim das Selvas e Agente Secreto X-9. A partir de 1952, assumiu o argumento e o desenho da página dominical de Brick Bradford, uma série de ficção científica criada em 1933 por William Ritt (argumento) e Clarence Gray (desenhos), e que Norris levaria adiante por 30 anos. Bradford usava um veículo esférico que funcionava tanto como máquina do tempo como nave espacial.