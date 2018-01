MORRE PARCEIRO DOS BEATLES O cantor Tony Sheridan, que tocou com os Beatles em diversas gravações feitas em Hamburgo, em 1961, morreu no sábado, aos 72 anos. Um comunicado foi postado por sua família em sua página de Facebook. A causa de morte não foi divulgada. Sheridan entrou para a história da música pop depois de participar das primeiras gravações dos Beatles, como My Bonnie, lançada sob seu próprio nome, que chegou à quinta colocação do hit parade alemão. O músico, que conheceu a banda e o então baterista do grupo, Pete Best, no início dos anos 1960, esteve no Brasil em 2011, quando se apresentou ao lado de uma banda cover dos Beatles.