Morre pai da abstração lírica O pintor francês Georges Mathieu, pai da abstração lírica e precursor do happening, morreu no domingo, aos 91 anos, em um hospital de Paris, anunciou a família. Mathieu alcançou fama internacional nas décadas de 60 e 70, e chegou a ocupar o papel de artista oficial da França. Foi o primeiro artista francês a reagir violentamente à abstração geométrica. A partir de 1947, organizou uma série de manifestações a favor da arte liberada de todas as condicionantes do classicismo. Nascido em 1921, em Boulogne-sur-Mer, Mathieu batizou essa tendência de "abstração lírica", privilegiando em sua pintura o traço, o movimento e a emoção. / AFP