Morre Oscar Peterson, ícone do jazz, aos 82 anos Oscar Peterson, que por décadas foi o principal pianista de jazz do mundo, com o seu swing, ótima técnica e solos velozes, morreu neste domingo de falência dos rins, segundo mídia canadense. Ele tinha 82 anos. Oscar Peterson cresceu numa família pobre de Montreal. O seu pai deixou ele seguir a carreira de músico somente se o filho prometesse ser o melhor. O pianista tornou-se uma das principais influências para gerações de músicos. Ele despontou para o estrelato com uma perfomance famosa, no Carnegie Hall, em Nova York, em 1949. Peterson ganhou o Grammy em 1997, pelo conjunto da sua carreira, e o prêmio do Hall da Fama do Jazz. Peterson foi o primeiro canadense vivo retratado num selo. (Reportagem de Jeffrey Jones)