Morre o veterano jornalista italiano Enzo Biagi Enzo Biagi, o veterano jornalista italiano que entrou em choque com Silvio Berlusconi antes de sua eleição como primeiro-ministro, em 2002, morreu aos 87 anos, disse na terça-feira uma fonte da clínica em que ele estava internado. Nascido perto de Bolonha em 1920, Biagi era um dos comentaristas mais conhecidos da Itália e trabalhou por mais de 40 anos na emissora pública RAI. Ele enfureceu Berlusconi em 2002 quando deixou o comediante Roberto Benigni zombar do líder de centro-direita em seu programa "Il Fatto", comparando os materiais de campanha de Berlusconi -- dono da emissora rival Mediaset -- a um filme cômico. Berlusconi disse que Biagi utilizou a RAI "criminalmente" em benefício da esquerda -- que ele derrotou na eleição -- e prometeu que sua administração poria um fim a isso. Biagi, por sua vez, pediu que fosse respeitada a liberdade da RAI. A disputa se arrastou por meses até Biagi deixar a emissora estatal, em setembro de 2002. Ele escreveu um livro sobre a disputa, "Quello che non si doveva dire" (O que não deve ser dito), lançado em 2006. Quando foi divulgado que Biagi se encontrava em estado crítico, Berlusconi declarou lamentar muito e lhe desejou melhoras. Biagi passou mais de uma semana internado na clínica em Milão, com problemas cardíacos e renais.