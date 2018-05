Morre o produtor musical Martin Rushent, aos 63 anos

SÃO PAULO - Martin Rushent, produtor musical conhecido por trabalhar com bandas como Human League e The Stranglers, morreu neste domingo, 5, aos 63 anos. A informação foi confirmada pelo seu filho, James, que compartilhou no Facebook a notícia da morte do pai.

O produtor inglês começou a carreira ainda na década de 70, quando participou das gravações do grupo Fleetwood Mac, T-Rex e outros. Rushent venceu o Brit Awards de 1982 pelo trabalho feito com a Human League - além disso, é dele a produção do clássico do grupo, Don't You Want Me.

A banda The Stranglers, em seu site oficial, lamentou a "triste notícia" da morte do produtor. No Facebook, uma página aberta chamada "Martin Rushent Memories" foi aberta para que os fãs possam comentar a perda. A causa da morte não foi divulgada pela família.

(Com informações da BBC)