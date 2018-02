Morre o poeta Mário Chamie

O poeta Mário Chamie lutava contra o câncer de pulmão desde maio de 2010. Enfrentou bravamente o tratamento, mas sabia que a batalha seria inglória. Ontem, às 9 horas da manhã, ele morreu, de parada cardíaca. "Foi a solução que encontrou para parar de sofrer", disse a filha, a cineasta Lina Chamie. "Ele lutou muito, ficou debilitado com a quimioterapia. Mesmo assim, mantinha uma lucidez espantosa. Na manhã de sábado, meu pai fez uma descrição de seu sofrimento que me deixou tocada, tamanha sensibilidade."

O escritor estava com 78 anos, completados dia 1º de abril. Desde sexta-feira, estava internado no hospital Oswaldo Cruz. O velório estava previsto para acontecer ontem, no Museu da Imagem e do Som, o MIS. E o enterro está programado para hoje.

Mesmo debilitado fisicamente, Chamie mantinha intacta a criatividade. A ponto de trabalhar em poemas que reuniria em um livro, ainda sem data de publicação - em dezembro, o caderno Sabático publicou alguns exemplos, como o que figura nesta página. E, recentemente, acompanhou a impressão do novíssimo Neonarrativas - Breves e Longas (Funpec), textos em prosa que, segundo o articulista José Nêumanne, são verdadeiras obras-primas.

Advogado de formação, Chamie estreou na literatura poética em 1955, com o livro Espaço Inaugural. Quatro anos mais tarde, casou-se com a designer e coreógrafa Emilie Chamie, com quem viveu até sua morte, em 2000. A filha única do casal, Lina Chamie, nascida em 1961, é cineasta.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em 1962, com Lavra Lavra - premiado com o Jabuti -, instaurou o movimento da poesia práxis, apontado por muitos como uma dissidência do concretismo de Décio Pignatari e dos irmãos Augusto e Haroldo de Campos. Com isso, despertou interesse internacional traduzido em convites para dar palestras fora do País entre 1963 e 1964. Nos Estados Unidos, atuou na Universidade da Califórnia em Los Angeles, onde um dos alunos era Jim Morrison (1943-1971), futuro vocalista da banda The Doors.

Mário Chamie era muito cioso de seu trabalho. Na Antologia de Poesia Contemporânea Brasileira, organizada por Álvaro Alves de Faria e publicada em Portugal pela Editora Alma Azul em 2000, ele escreveu: "Sou um escritor independente. Acredito no poder individual da criação, sem ranço livresco nem subserviência a argumentos de autoridade. A poesia é a metaexpressão de todas as artes." E, mais adiante: "O mal é ver na poesia, sobretudo, um meio privilegiado de glória, reconhecimento ou consagração pública. Quem a cultiva em busca desse tipo de recompensa errou o caminho."

Foi tal crença absoluta no poder da arte que Chamie conquistou amigos e deixou uma obra perene, não apenas na literatura. Secretário municipal da Cultura entre 1979 e 1983, por exemplo, orgulhava-se de uma de suas grandes obras, o Centro Cultural São Paulo, "Sem portas, para que todos pudessem entrar. E com um conceito interdisciplinar", disse ele ao Estado, em matéria publicada em agosto passado.

O fazer poético é o que interessava a Chamie, disposto a não apenas apresentar novas propostas como venerar as que merecem crédito. Foi o que observou José Guilherme Merquior, quando analisou a poesia de vanguarda. Para ele, nos livros de Chamie, "a linguagem experimental, em vez de se comprazer em ensinamentos gratuitos, dá sempre a palavra ao objeto".

Professor da Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM) durante quase 50 anos, Chamie também se aventurou no rádio: em 2007, trabalhou como locutor do programa 50 por 1, sobre as viagens do empresário Álvaro Garnero. Mais um exemplo de sua irrequieta vocação artística.

LIVRO ABERTO

A rua é um livro aberto.

O olho minúsculo de um pássaro

é um livro aberto.

A porta fechada de um quarto

é um livro deserto.

Tenho escrito palavras

de muitos livros refeitos

que, surdos e quietos,

tecem límpidos e claros

os seus herméticos enredos.

Na rua leio o que soletro.

No minúsculo olho de um pássaro

não leio o que vejo,

embora pássaros e ruas

me ensinem o que percebo.

Me ensinam, por exemplo,

o desterro aberto e refeito

de todo livro relido,

se atrás da porta fechada,

refaço o seu silêncio desfeito,

releio o meu silêncio perdido.

Um dos poemas inéditos em livro que Mário Chamie preparava para editar e que foi publicado pelo "Estado" em dezembro do ano passado

OBRAS

1955 - Espaço Inaugural

1957 - O Lugar

1958 - Os Rodízios

1962 - Lavra Lavra

1963 - Now Tomorrow Mau

1967 - Indústria

1974 - Planoplenário

1977 - Objeto Selvagem

1978 - Sábado na Hora da Escuta 1986 - A Quinta Parede

1993 - Natureza da Coisa

1998 - Caravana Contrária

2003 - Horizonte de Esgrimas

2004 - A Palavra Inscrita

2009 - Paulicéia Dilacerada

2011 - Neonarrativas - Breves e Longas