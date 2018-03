Morre o poeta e jornalista Reynaldo Jardim

Morreu, nesta terça-feira, o poeta e jornalista Reynaldo Jardim Silveira. Aos 84 anos, o escritor estava internado no Hospital do Coração, em Brasília, devido a um aneurisma na artéria aorta. O enterro será às 15h, na capital.

Autor de dezenas de livros de poesia, entre eles Paixão Segundo Barrabas, Maria Bethânia Guerreira Guerrilha, Joana em Flor e Viva o Dia. Lançou Sangradas Escrituras, uma reunião de 65 anos de produção poética, finalista do prêmio Jabuti de 2010. Em setembro do ano passado, editou a série de poemas Íntima Grafite.

Paulistano, morava em Brasília desde o fim da década de 1980. Como jornalista, Reynaldo Jardim é responsável pela criação do Caderno B, do Jornal do Brasil, nos anos 50. Realizou, também, reformas gráficas em jornais de diversas capitais do Brasil.