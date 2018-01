Morre o músico que introduziu no Brasil o violão elétrico O violonista Antônio Rago morreu no dia 24 de janeiro, em São Paulo, aos 91 anos. O músico estava internado desde novembro passado no Hospital Iguatemi, na zona oeste. O quadro inicial, de infecção pulmonar, agravou-se nos últimos dias. O corpo de Rago foi cremado na última segunda-feira, no Cemitério da Vila Alpina, zona leste. Antônio Rago é autor de mais de 400 composições e também foi um dos responsáveis pela introdução do violão elétrico no Brasil. Filho de italianos nascido no bairro da Bela Vista (centro), o músico começou a estudar violão aos 15 anos. Pouco depois, juntou-se ao regional - conjunto de música popular - de Armando Neves, o Armandinho, que se apresentava nas rádios. Ao longo dos anos, os acordes de Antônio Rago acompanharam nomes como Silvio Caldas, Francisco Alves e Aracy de Almeida. Quando o regional perdeu força na capital paulista, Rago passou a tocar em rádios de Santos. As informações são do Jornal da Tarde.