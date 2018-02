MORRE O MÚSICO DEREK WATKINS Derek Watkins, trompetista responsável pela trilha sonora da franquia 007, morreu na sexta-feira, na Inglaterra, aos 68 anos, vítima de um câncer, segundo informações do site oficial do músico. Um dos trabalhos mais recentes do artista foi a trilha de 007 - Operação Skyfall, filme de James Bond lançado no ano passado. No cinema, Watkins também esteve envolvido na parte musical de longas como Missão Imposível, Chicago e Diário de Bridget Jones. Ao longo de sua carreira, o trompetista tocou com Beatles, Elton John, Oasis, Eric Clapton, Frank Sinatra, Elton John, Barbra Streisand e Plácido Domingo, entre outros.