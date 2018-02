Morre o mímico francês Marcel Marceau

O célebre mímico francês Marcel Marceau, conhecido particularmente por seu personagem "Bip", inspirado em Charles Chaplin, morreu neste domingo, 23, aos 84 anos, anunciou a sua família. Veja Também: O mímico em apresentação Marceau deve ser enterrado nos próximos dias no cemitério de Père Lachaise, em Paris. Ele era um dos artistas franceses mais conhecidos no mundo, em particular nos Estados Unidos. O ator também tinha trabalhado no cinema com diretores como Roger Vadim e Mel Brooks e tinha criado uma escola de mímica na capital francesa para perpetuar a técnica de sua arte. Entre outros, atuou nos filmes "Barbarella" (1968), "Paganini" (1989) e "A Última Loucura de Mel Brooks" ("Silent Movie", 1976). Neste último, ironicamente,era o único ator a pronunciar uma palavra - "Não!" - enquanto todos os demais permaneciam mudos.