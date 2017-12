Morre o MC Pelé, compositor de 'Namorar Pelado' e 'Piriguete'

O cantor e compositor José Guilherme Ferreira, o MC Pelé, de 44 anos, morreu na madrugada desta quinta-feira, 10, no Hospital Lifecenter, em Belo Horizonte, Minas Gerais.

De acordo com o hospital, o cantor estava internado havia 20 dias. Ele lutava contra um câncer de estômago. MC Pelé ficou conhecido pelas músicas Piriguete e Namorar Pelado.

O velório deve ocorrer na tarde desta quinta no Cemitério Bonfim, em Belo Horizonte. O corpo será sepultado no Cemitério da Paz, na mesma cidade. O horário do sepultamento ainda não foi decidido.