Morre ''o maior ator do mundo''

Peter William Postlethwaite nasceu numa família católica do nordeste da Inglaterra, na cidade de Warrington, em 1946. Estudou interpretação na escola de teatro Bristol Old Vic e trabalhou como chaveiro para se sustentar. Nos anos 1980, juntou-se à Royal Shakespeare Company e logo obteve reconhecimento. Era considerado um dos melhores atores ingleses, mas viveu sempre confinado aos papéis de coadjuvante no cinema, especialmente em Hollywood. No teatro e na televisão interpretou personagens marcantes.

Após alguns telefilmes, seu primeiro papel no cinema foi numa obra que virou cult - Vozes Distantes, de Terence Davies, em 1988. Vieram depois Aliens 3, de David Fincher. O Último dos Moicanos, de Michael Mann; Em Nome do Pai, de Jim Sheridan, pelo qual foi indicado para o Oscar de coadjuvante; Os Suspeitos, de Bryan Singer; e os dois filmes consecutivos com Spielberg. Postlethwaite estabeleceu-se como "propriedade" de Hollywood na Inglaterra.

Ele adorava os sets de filmagem. Dizia que era para se compensar do preconceito no começo da carreira, quando achava que um ator do Old Vic devia se consagrar apenas ao teatro. No ano passado, foi visto em A Origem, de Christopher Nolan, e Atração Perigosa, dirigido pelo ator Ben Affleck. Apesar do agravamento do estado de saúde, ainda tem mais um filme para estrear - Killing Bono, apontado para abril.

Pete Postlethwaite trabalhou no mesmo ano - 2005 - em produções internacionais dirigidas pelos cineastas brasileiros mais conhecidos no exterior. Com Fernando Meirelles, fez O Jardineiro Fiel, adaptado do livro de John Le Carré (e protagonizado pela dupla Ralph Fiennes/Rachel Weisz). Com Walter Salles, foi o terror Dark Water. Sua fórmula de interpretação resumia-se numa frase - "Esqueça-se de quem é, sirva ao personagem."